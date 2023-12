Erdogan will Netanyahu vor Strafgerichtshof zerren

Netanyahu mit Milosevic verglichen

In seiner Rede zog das Staatsoberhaupt auch Vergleiche mit dem früheren serbischen Machthaber Slobodan Milosevic, der vor dem internationalen Jugoslwanien-Tribunal in Den Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden war. Milosevic starb vor dem Ende seines Prozesses 2006 im dazugehörigen UNO-Gefängnis an einem Herzinfarkt.