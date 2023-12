Mini-Erfolg lässt Walser Ringer hoffen

Was Wals trotzdem hoffen lässt, auswärts die Kohlen noch aus dem Feuer holen zu können? Der Schultersieg von Arabzadeh im Griechisch-Römisch bis 62 Kilogramm! Im Vorjahr hatte man ja daheim den Hinkampf-Vorsprung aus der Hand gegeben, aufgrund eines Schultersieges in der Unterwertung den Titel erstmals an die Tiroler abgegeben.