Kalt, kälter, eisig - und dann gehen alle baden

Es ist immer das Gleiche: Wenn Kollegen irgendwelche verrückten Ideen vorschlagen, sage ich jedes Mal sofort „Ja“ - was soll schon sein? Aber spätestens, wenn‘s dann so weit ist, denke ich mir: „Warum tu‘ ich mir das eigentlich an?!“ So war es auch dieses Mal wieder - aber, und das kann ich jetzt schon verraten, es hat sich ausgezahlt!