„Ein Witz!“ Lara Gut-Behrami nach RTL außer sich

Double von Brignone

Der Sieg ging an Federica Brignone, die damit einen Doppelerfolg in Kanada feierte. Mit dem Double beim Comeback von Mont-Tremblant als Weltcup-Veranstaltungsort nach 40 Jahren kam die 33-jährige Italienerin bis auf fünf Punkte an Gut-Behrami in der Disziplinwertung heran. Beste Österreicherin wurde Katharina Liensberger als Elfte.