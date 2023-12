Tirol startet „bitterkalt“ in die neue Woche

Dauerfrost in Osttirol

Wohl eher nicht zu sehen sein wird die Sonne auch am Dienstag. „Am Vormittag schneit es im Oberland leicht, am Nachmittag und Abend gibt es eher im Unterland und in Osttirol etwas Schneefall.“ Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -10 und -4 Grad. Die Höchstwerte bei -2 bis +2 Grad. In Osttirol wird anhaltender Dauerfrost erwartet.