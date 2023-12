Krieg gewinnt man nur durch Schutz der Zivilisten

Denn Kriege in Städten könne man nur gewinnen, wenn man die Bevölkerung nicht in die Arme des Feindes treibe, so Austin am Rande einer Tagung in Simi Valley im Bundesstaat Kalifornien. Denn so „ersetzt man einen taktischen Sieg durch eine strategische Niederlage“. Der Pentagon-Chef erklärte in diesem Zusammenhang, dass er aus Erfahrung spreche - er hatte US-Truppen sowohl im Irak als auch in Afghanistan befehligt.