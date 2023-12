Österreicher bestellte 24 ausgestopfte Tiere

Die Primaten, Nager, Vögel und auch Wildkatzen sind allesamt geschützt. Sie waren in vier gut verschlossenen Kartons verpackt und an einen österreichischen Staatsbürger adressiert. Zertifikate für den Handel lagen keine bei. Nun wird in Zusammenarbeit mit heimischen Behörden versucht, den Adressaten zu identifizieren . . .