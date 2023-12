Sebastians Ritt auf dem Rücken der Delfine

Seit Delfin-Therapie mit Krücken mobil

„Ein Kinderarzt hat dann erkannt, dass er schnellstmöglich operiert werden muss, weil bereits ein Viertel des Hüftkopfs nicht mehr von der Gelenkspfanne umschlossen war“, so die 35-Jährige. In einem fünfstündigen Eingriff im August 2022 im Klinikum Wels wurde Sebastians Hüfte rekonstruiert. „Sein Becken ist dreimal durchgesägt, nach vorne gekippt und mit Haken neu zusammengehängt worden“, so die Mama. Der Hüftkopf sei mit Platten und Schrauben so fixiert worden, dass er wieder stabil festsaß. Allerdings: Die Schmerzen waren nicht weg. Trotz vieler Therapien bleibt Sebastian auf einen Rollstuhl angewiesen. „Mobiler ist er erst geworden, als wir heuer im Juni eine Delfin-Therapie im türkischen Kemer gemacht haben. Seither kann er mit Krücken längere Strecken zurücklegen.“