Sauna im Keller sorgte für Hausbrand

Beim Verlassen des Kellers dürfte der 60 Jahre alte Besitzer des Hauses den Lichtschalter mit jenem der Sauna verwechselt haben. So erklärt sich die Polizei aktuell den Brand in dem Haus in Treffen. Gegen 21.30 Uhr wurden die Flammen bemerkt, denn aufgrund einiger in der Sauna gelagerten Gegenstände konnte sich das Feuer schnell ausbreiten.