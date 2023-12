Salzburg verspielt 3:0 - baut Tabellenführung aus

Eishockey-Meister Salzburg hat seine Tabellenführung in der ICE-Liga trotz zwischenzeitlich verspielter 3:0-Führung mit einem 6:3 in Vorarlberg auf fünf Punkte ausgebaut. Verfolger Black Wings Linz machte beim Torfestival in Asiago (11.) einen 0:3-Rückstand wett, musste sich beim 7:8 nach Penaltyschießen aber mit einem Punkt zufrieden geben. Villach (5.) unterlag nach der Trainerentlassung von Rob Daum beim Tabellendritten Fehervar mit 3:2.