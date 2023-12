Wie Carrie & Samantha: Starke Frauen, cooler Look

Wenn Silvia Katzdobler gemeinsam mit der „Krone“ im Frühling und im Herbst zur Umstyling-Aktion einlädt, sind glückliche Gewinnerinnen garantiert. Doch nun hat sich die Styling-Expertin einer besonderen Herausforderung gestellt. Ganz so wie in „Sex and the City“ sollten vier Freundinnen einen magischen Tag erleben.