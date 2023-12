„Psycho-Test für Waffe könnte jeder schaffen“

Mit einem Schuss aus einer Schrotflinte tötete der Pinzgauer Markus S. (31) in der Vorwoche seine Mutter. Das gibt er im Verhör zu. Jetzt sitzt er in der Justizanstalt in Untersuchungshaft. Seine wirren Aussagen schließen auf eine mögliche psychische Erkrankung – das deckt sich mit dem Gerede im Dorf, wonach S. öfter in der Nervenklinik war. Zudem stand S. unter Einfluss von Medikamenten – er befand sich auch in Drogen-Therapie. „Ihm tut das Ganze unendlich leid“, sagt sein Verteidiger Kurt Jelinek.