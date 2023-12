Niederösterreicher stellten der EU einen Baum auf

Holzwirtschaft größer als Tourismus

Mit im Gepäck hatte die heimische Delegation rund um Landesvize Stephan Pernkopf wichtige Anliegen der Land- und Forstwirtschaft. Die Niederösterreicher schlugen bei der Waldbewirtschaftung wichtige Pflöcke aus der Perspektive Österreichs ein. „Immerhin ist der Umsatz der Holzwirtschaft größer, als jener des Tourismus“, weiß auch EU-Kommissar Johannes „Gio“ Hahn. Denn während andere Mitgliedsstaaten mit Aufforstung und Co. nicht viel am Hut haben, nimmt der Wald in Österreich seit 60 Jahren zu.