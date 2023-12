Grüner trägt Schmähgedicht gegen AfD vor

Während die Ampel-Koalition in Deutschland die CO2-Abgabe im kommenden Jahr weiter anheben will, hat die rechtspopulistische Alternative für Deutschland gänzlich andere Pläne. Sie will die Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen gänzlich abschaffen. Einen entsprechenden Antrag im Bundestag bedachte ein Grünen-Abgeordneter mit einem Schmähgedicht.