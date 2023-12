8700 Infizierte: Früherkennung bremst HIV aus

Dafür brauche es ausreichend Testangebote. Mit dem „Bus für sexuelle Gesundheit“ sei dies künftig gewährleistet, den in dem „rollenden Labor“ werden nach einem Vorgespräch durch Berater der Aids Hilfe Wien folgende Leistungen angeboten: HIV-Antigen-Antikörpertests (anonym und gratis), HIV-Schnelltests (ebenfalls anonym und gratis) sowie kostenpflichtige Syphilis-, aber auch Hepatitis-B und Hepatits-C-Tests. Der Bus macht etwa am 9. April in Amstetten und am 7. Mai in Zwettl Halt – als Angebot zur Früherkennung in den Regionen.