Mit Rentier, Clown-Engel und Christbaum im Spital

Seit 1994 bringen die Rote Nasen Clowndoctors Lachen und Lebensfreude zu Menschen, wenn diese es am meisten brauchen. Die speziell ausgebildeten darstellenden Künstler besuchen nicht nur Kinder im Krankenhaus, sondern unter anderem auch Erwachsene in medizinischen Einrichtungen, Senioren in Pflegeheimen oder sonderpädagogische Zentren.

2022 waren 98 Rote-Nasen-Clowns bei mehr als 3.995 Einsätzen in 199 in fast allen Bundesländern unterwegs. Finanziert wird diese wichtige und humorvolle Hilfe in erster Linie durch Spenden.