Weltraumteleskop „Hubble“ derzeit außer Betrieb

Am 19. November erstmals im Sicherheitsmodus

Laut NASA-Angaben der NASA ging „Hubble“ am 19. November erstmals in den Sicherheitsmodus. Zwei Tage später führte das fehlerhafte Gyroskop dazu, dass das Teleskop den wissenschaftlichen Betrieb erneut unterbrechen musste. Nach einer erfolgreichen Wiederherstellung ging „Hubble“ am 23. November wieder in den „Sicherheitsmodus“ über.