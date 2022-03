Teleskop „Hubble“ erspäht fernsten Einzelstern

Mithilfe des Weltraumteleskops „Hubble“ hat ein Astronomen-Team den am weitesten entfernten Einzelstern entdeckt, den man je beobachten konnte. Er ist so weit entfernt, dass sein Licht unvorstellbare 12,9 Milliarden Jahre gebraucht hat, um die Erde zu erreichen. Er befindet sich in einer Galaxie, die bereits 900 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte, berichtet die US-Weltraumbehörde NASA auf ihrer Website.