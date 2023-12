Judentum trifft auf das Salzburger Adventsingen

Das Salzburger Adventsingen war wohl noch nie so aktuell wie in diesem Jahr. Mit der Inszenierung „Fürchte dich nicht!“ möchte Hans Köhl auf den aufkeimenden Antisemitismus aufmerksam machen. Und die Furcht vor Zukunfts- und Existenzängsten nehmen – in der Gesellschaft sowie im Stück. Darin wird in diesem Jahr aber einen Fokus auf die jüdische Kultur und Identität der Figuren gelegt. Neben jüdischer Sprache und Ritualen integriert Köhl heuer auch auf das hebräische Lied „Hava Nagila“ .