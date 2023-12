Sagenfiguren tanzen bei Salzburger Hirtenadvent

Was machen eine Hexe, ein Bär und ein Rabe in der Weihnachtsgeschichte? „Sie tanzen“, erklärt Sepp Radauer, Organisator des Salzburger Hirtenadvents. „Und zwar gemeinsam mit den anderen Brauchtumsfiguren“, sagt er und zählt die insgesamt zwölf Figuren der „Wilden Jagd“ auf, die jährlich am zweiten Donnerstag im Advent in der Nähe des Untersberges von Hof zu Hof ziehen und das Böse vertreiben. „Und genau diese Aufgabe haben die Perchten auch beim Hirtenadvent“, sagt Radauer, der mit den Sagenfiguren einen alten Brauch auf die Bühne bringt.