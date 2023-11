Kartenhaus auf Alt-Kanzler-Köpfe | Henry Kissinger

Kartenhaus auf Alt-Kanzler-Köpfe. Was für ein Schaden! Die größte Pleite in Österreich seit dem Kriegsende - sie zieht immer weitere Kreise. Experten rechnen damit, dass neben der insolventen Signa Holding mit Schulden in der astronomischen Höhe von fünf Milliarden Euro auch weitere Firmen aus dem Reich René Benkos die Pleite droht. Gestern etwa hat der zur Signa Gruppe gehörende Sporthändler SportScheck einen Insolvenzantrag angekündigt. Immer mehr fällt unterdessen das einstürzende Benko-Kartenhaus auch der Politik auf den Kopf. Vor allem zwei Alt-Kanzler pflegen/pflegten intensiven Kontakt mit dem Tiroler Pleitier. Alfred Gusenbauer, SPÖ-Bundeskanzler der Republik von 2007 bis 2008 und Sebastian Kurz, ÖVP-Bundeskanzler von 2017 bis 2019 und von 2020 bis 2021, kassierten, wie immer klarer wird, für ihre Dienste für den Immobilienspekulanten Millionen. Tut das der Politik gut? Nein, natürlich nicht! Das bestätigt auch die gestrige „Frage des Tages“ der „Krone“. Wir wollten wissen, ob das Abkassieren der Altkanzler bei Benkos Signa ÖVP und SPÖ schadet. Mehr als 80 Prozent antworteten mit Ja. Wen wundert´s?