Adventzeit: So schützen Sie sich vor Taschendieben

Ob Menschentrauben vor den Glühweinständen, oder überfüllte Geschäfte - die Adventzeit bietet trickreichen Langfingern perfekte „Arbeitsbedingungen“. Dabei treten diese meist in Zweier- oder Dreiergruppen in Erscheinung. Wie jüngst in einem Bekleidungsgeschäft in Spittal an der Drau: Eine Täterin lenkte die insgesamt zwei Opfer ab, während ihre fingerfertige Komplizin blitzschnell die Geldbörsen aus den Einkaufstaschen fischte.