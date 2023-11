Riesenwirbel um geheimes Pilnacek-Audio!

Es ist der 28. Juli 2023. Im Nobellokal „Cavalucci“ in der Wiener Innenstadt sitzt Christian Pilnacek mit guten Bekannten. Man redet über Politik. Über die ÖVP, zu der der einst mächtigste Justizbeamte der Republik ein Naheverhältnis gehabt haben soll. Was der wegen Chats Suspendierte jedoch an diesem Abend sagt, klingt, als habe der 60-Jährige mit der Partei gebrochen.