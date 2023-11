Gemischte Gefühle über die Gesundheitsversorgung

Landesrat Michael Lindner (SPÖ OÖ) kritisiert die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich, die durch die schwarz-blaue Landesregierung an Qualität verliere, wie er meint. Lindner sieht die schleichende Schwächung des Gesundheitssystems und fordert von den Regierungskoalitionen in Bund und Land, die Entwicklung hin zu einer 2-Klassen-Medizin zu beenden. SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binderfordert mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen.