Pogues-Sänger Shane MacGowan gestorben

Der Sänger der anglo-irischen Punkband The Pogues, Shane MacGowan, ist tot. Der Musiker, der vor allem für den Weihnachtshit „Fairytale Of New York“ bekannt ist, ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilte seine Ehefrau Victoria Mary Clarke am Donnerstag via Instagram mit.