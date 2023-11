Achtung, Glatteis! Verkehrschaos droht

In der Nacht auf Freitag beginnt es im Großteil Österreichs zu regnen und zu schneien. Im Süden regnet es bis auf etwa 2000 Meter, überall sonst liegt die Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und 1000 Meter. Auch Glatteis durch gefrierenden Regen ist in der Nacht und in der Früh möglich, „vor allem im Gebiet vom Tiroler Unterland über den Flachgau, Ober- und Niederösterreich bis in den Wiener Raum“, so Geosphere.