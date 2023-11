„Ich würde alles dafür geben, noch mal 70 zu sein“

Weihnachtsalbum herausgebracht

Cher hat gerade ihr 27. Studio-Album auf den Markt gebracht. „Christmas“ ist nach 10 Jahren das erste Projekt, für das sie neue Songs aufgenommen hat. Mit auf dem Weihnachtsalbum zu hören sind auch gute Freunde von ihr, darunter Cyndi Lauper und Stevie Wonder. Den ersten Hit „DJ Play A Christmas Song“ aus dem Album hatte Cher am Samstagabend ja bereits in „Wetten, dass..?“ vorgestellt.