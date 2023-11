Weltmeisterin mit 32? „Halte vom Alter nicht viel“

Bereit dazu wäre der Vorzeigeprofi jederzeit. Das lästige Gewichtmachen gibt’s bei ihr nämlich nicht, ihr Gewicht hält sie permanent. Deshalb gibt’s auch während der Saison Pizza und Co. In der Woche vor dem Kampf steht nur noch Schattenboxen und Taktikbüffeln am Programm: „Entspanntes, lockeres Training halt. Damit ich für den Samstag erholt bin“. Fünf Tage danach geht’s eine Woche nach Fuerteventura. Natürlich inklusive Training: „Ich werde regenerativ weiterarbeiten, laufen und Krafttraining machen. Der Kopf braucht aber Abstand vom Boxen, daher wird nicht geschlagen. Ich schließe das Jahr gerne in einem Relax-Modus ab.“