Zu hoch geklettert | Geplatzte Träume

Er kommt aus den Bergen und ist in atemberaubendem Tempo in lichteste Höhen geklettert: Der Tiroler Immobilienjongleur René Benko erreichte Gipfel, von denen andere nur zu träumen wagen, landete unter den reichsten der Reichen auf dieser Welt. Auf dem Weg auf diese Höhen bediente er sich vieler Seilschaften, rote, schwarze, pinke, ganz besonders auch türkise Helfer sonnten sich gerne im Glanz, den der reiche Aufsteiger verbreitete. Nun der große, sich längst abzeichnende Sturz vom Gipfel. Am Mittwoch musste Benkos Signa Holding wie erwartet die Insolvenz anmelden. Der absolute Super-GAU. Doch der Tiroler verlässt auch in der Pleite nicht die Superlative und auch nicht die Gipfel: Denn die Überschuldung von fast fünf Milliarden Euro - das ist die höchste Pleitensumme in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, der höchste Schuldenberg aller Zeiten. Und diese Pleite löst wohl auch das größte Zittern aus - bei Investoren, die ihr Geld zu verlieren drohen, aber genauso bei Banken, die so wie viele dem Jongleur auf den Leim gegangen sind. „Krone“-Wirtschaftschef Dr. Georg Wailand wundert sich: „Er ist der Drahtzieher von tausend (!) Gesellschaften. Ist das niemandem vorher aufgefallen? Den Banken nicht, den Investoren nicht, der Aufsicht nicht?“, fragt er in seinem Kommentar. Um zu resümieren: „Tausende Jobs sind weg, viele Milliarden ebenso. Zu hoch gepokert, kann man da nur sagen, viel zu hoch . . .“ Man könnte auch sagen: Zu hoch geklettert, viel zu hoch.