Auto erfasst Bub (6) auf Schutzweg in Tirol

Der Schüler überquerte kurz vor 7.30 Uhr den Zebrastreifen über die Meilstraße in Zirl, als es zu dem schlimmen Unfall kam: Ein 40-jähriger Einheimischer in seinem Pkw dürfte den Buben auf der Straße wohl übersehen haben und fuhr ihn an. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen an den Beinen.