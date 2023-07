Das steht NATO-Beitritt der Ukraine (noch) im Weg

Auf dem NATO-Gipfel am Dienstag und Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius geht es vor allem darum, welches Signal die 31 Mitgliedstaaten der Ukraine für eine weitere Annäherung an die transatlantische Allianz geben. Grundsätzlich sind sich alle einig, dass das vom russischen Angriffskrieg geschundene Land dem westlichen Militärbündnis beitreten soll.