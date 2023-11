Van der Bellen rechnet mit Greta Thunberg ab

Am Donnerstag geht der Klima-Gipfel in die nächste Runde. Rund 80.000 Teilnehmende werden zur COP28 in Dubai erwartet. Unter ihnen befinden sich neben Delegationsmitgliedern, Journalisten und Aktivisten, Lobbyisten und Unternehmensvertretern auch Bundespräsident Van der Bellen. Warum er trotz des umstrittenen Austragungsorts und der jüngsten antisemitischen Äußerungen der Aktivistin Greta Thunberg optimistisch auf die bevorstehende Klimakonferenz blickt.