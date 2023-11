Wärmster Herbst seit den letzten 257 Jahren

Der Klimawandel lässt seine Auswirkungen immer deutlicher spüren. Während der Sommer von zahlreichen Gewittern geprägt war, präsentierte sich der Herbst nicht nur in seinen schönsten Farben, sondern auch extrem warm. Alleine in St. Andrä wurden am 11. September noch 29,5 Grad Celsius gemessen. Kärntenweit lagen die beiden Monate September und Oktober im langjährigen Durchschnitt bei einem Plus von 1,6 Grad Celsius. „In der vorläufigen Auswertung waren das die wärmsten Herbsttage in den letzten 257 Jahren in Österreich“, sagt Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria.