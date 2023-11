Nachwuchs gesichert: Tirols musikalische Zukunft

Wettbewerbe, Prüfungen: Musik mehr als nur Hobby

Musikschulen organisieren Veranstaltungen und Konzerte, stellen Ensembles zusammen oder ganze Orchester, nehmen an Wettbewerben teil. Mit Übertrittsprüfungen, den sogenannten Leistungsabzeichen, qualifizieren sich die jungen Musiker für den Eintritt in Kapellen und den Aufstieg in die nächste Leistungsstufe - denn auch an der Musikschule gibt es Elementar-, Unter-, Mittel- und Oberstufe. Wer aus der Musik mehr als nur ein Hobby machen will, geht ans Tiroler Landeskonservatorium und studiert dort.