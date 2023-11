Falschgeld-Spur führte zu diebischem Postler

Inspektor Zufall brachte Licht in die Causa

Nun brachte das Bundeskriminalamt, eher aus einem Zufall heraus, Bewegung in die mysteriöse Causa der verschwundenen Briefe und Pakete. Auf einer großen Darknet-Plattform, über die allerhand Illegales verkauft wird, bestellten verdeckte Ermittler Falschgeld. Die „Blüten“ sollten die Kriminalisten schließlich auf die Spur der Verkäufer und Hersteller derselben bringen. Doch: Das Falschgeld kam nie bei der Polizei an. Und das sogar dreimal. Also setzte man sich mit der Post in Verbindung, um die „Blüten“ doch noch aufzuspüren.