Lokale, über die man spricht: MAKA Ramen

„Maka Ramen“ versteckt sich recht unscheinbar in der Wimbergergasse in

1070 Wien und ist durch ein paar Stiegen in ein unteres Geschoss zugänglich. Das Ambiente ist bunt, kreativ, künstlerisch angehaucht. Die Location ist klein, man sitzt recht eng an seinen Sitznachbarn, die Toiletten sind nicht geschlechter-getrennt, durchaus im Trend der aktuellen Zeit. Sitzplätze und Küche sind quasi ineinander integriert, so bekommt man nicht nur in die Zubereitung der Ramen, sondern auch in den laufenden Geschirrspüler so ziemlich in alles einen Einblick.