Als Liza Minelli alles für den Life Ball gab

Wollen an Life Ball erinnern

Das Gegenteil ist der Fall: Und zwar mit dem Spektakel im Wiener Palais Auersperg „An Homage to Life Ball“ (Karten unter www.oeticket.at). „Uns ist wichtig, dass wir am Welt-AIDS-Tag an den Life Ball erinnern“, sagt er. „Wir wollen erzählen, was aktuell passiert, was aber vor allem auch alles schon bewegt wurde.“