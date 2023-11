Grazer Stadionfrage: Jetzt geht‘s ab in den Süden

Aufregung gab es am Dienstag schon vor Beginn der Sitzung des Stadion-Ausschusses: Via Medienbericht richtete das Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) aus, dass der Bau eines Stadions in der aktuellen Regierungsperiode illusorisch sei und es bis 2026 nur darum gehe, einen geeigneten Standort zu finden. Beim Blick auf die maroden Grazer Finanzen wohl keine ganz große Überraschung, bei den übrigen Protagonisten kam dieses Vorpreschen aber nur bedingt gut an.