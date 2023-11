Kriegt der GAK ein Stadion auf einem Garagen-Dach?

Nächster Akt in der Grazer Stadionfrage: Am Dienstag tritt der Ausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Es dürfte spannend werden, zumal der GAK angekündigt hat, eine Idee vorzustellen, wo man sich eine künftige neue Heimat fern der Merkur Arena in Liebenau vorstellen könnte. Die „Krone“ hat recherchiert.