Mit diesen Weinen gelingt Ihr Weihnachtsfest

Das Weihnachtsfest naht, und viele überlegen bereits, was sie am Heiligabend servieren werden. Die Getränkeauswahl wird dabei oft vernachlässigt, was später zu Enttäuschungen führen kann. Um dies zu vermeiden, stellen wir Ihnen eine Auswahl der besten Rot-, Weiß- und Portweine vor, die Ihr Festmahl besonders machen.