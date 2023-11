Kinder-Offensive für leistbares Skivergnügen

Ganz in Weiß präsentiert sich der Winter bereits in den Bergen Vorarlbergs. Das sorgt für gute Stimmung in den Skigebieten. In der Silvretta Montafon startete man bereits in die Saison - und die Aussichten sind positiv, wie Geschäftsführer Peter Marko erklärt. „Das war der beste Winterstart seit vielen Jahren. Die Menschen sind wieder hungrig auf Schnee und Wintersport.“ Der Saisonkartenverkauf laufe gut, die Hoteliers freuen sich über eine gute Buchungslage.