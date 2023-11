PSV-Judokas ziehen sich nach Erfolgslauf zurück

Die Folgen? Das Team wird ein Jahr gesperrt. Deshalb nennt man für die gut besetzte OÖ-Landesliga, dazu auch in Salzburg. Zusätzlich werden die beiden Topkämpfer gesperrt, für sie sind bereits erste Angebote eingetrudelt. Der Plan: In zwei Jahren in Liga zwei mit den Jungen wieder angreifen. Dies erhöht auch die Chancen auf einen Klassenerhalt von JU Pinzgau. Der Tabellenletzte aus Rauris müsste eigentlich runter - sofern es entsprechende Aufsteiger von unten gibt. Ob und wie die „Füchse“ weitermachen, ist indes noch ungeklärt.