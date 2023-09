Final-Four ist für Aufsteiger und „Tiger“ das Ziel

Es ist angerichtet! Am Samstag steigt die dritte von vier Sammelrunden in der Judo-Bundesliga der Herren. Für Sanjindo Bischofshofen, das daheim Vienna Samurai und Straßwalchen empfängt, und Aufsteiger PSV Salzburg, der in Wels gastiert, steht einiges auf dem Spiel. Beide wollen ihre Chance aufs Final-Four wahren.