„Mølin“ überlebte eine Nacht in Kälte und Schnee

Beim Wandern in Spital am Pyhrn (Oberösterreich) riss sich der junge Husky-Samojede „Mølin“ mitsamt seiner Leine los. Erst am nächsten Tag fanden Helfer den verzweifelten Vierbeiner gerade noch rechtzeitig bei Einbruch der Dunkelheit. Er hatte sich mit seiner Leine an einem Ast verfangen.