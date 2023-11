Heli-Posse: Ministerin holt alle an einen Tisch

Es braucht Sofortmaßnahmen

Nachdem ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl der Grün-Politikerin in der Causa bereits „Untätigkeit“ attestiert hatte, legt nun auch die SPÖ nach. Nationalratsabgeordneter Mario Lindner brachte noch gestern eine Anfrage an Leonore Gewessler ein und prüft weitere parlamentarische Maßnahmen: „Dass akute Hubschrauber-Einsätze durch bürokratischen Nonsens erschwert und sogar verhindert werden, ist eine bodenlose Frechheit.“ Es brauche nun Sofortmaßnahmen, um die Einsatzbereitschaft des C 12 wieder herzustellen, außerdem müssten veraltete Gesetze dringend reformiert werden, so Lindner.