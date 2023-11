So entstanden „Napoleon“-Schlachtenszenen

In einem Film über Napoleon dürfen natürlich seine größten Schlachten von Toulon über Austerlitz bis Waterloo nicht fehlen. Für die Umsetzung holte sich Ridley Scott („Gladiator“) Experten-Hilfe. Er beauftragte den Militär-Berater Paul Biddiss, der auch schon beim Weltkriegs-Drama „1917“ an Bord war. Dieser überwachte das Training der Schauspieler, die die Soldaten mimten: „Es war unmöglich, einfach Komparsen in Uniform zu stecken. Sie mussten ausgebildet werden wie Soldaten zur Ära Napoleons, was sehr viel technisches Wissen erforderte. Sie mussten die Formationen kennen oder wissen, wie man eine Muskete lädt.“