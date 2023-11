Joaquin Phoenix als „Napoleon“ ganz intim

Dass Regisseur Ridley Scott just Napoleons Verbindung zu seiner ersten Ehefrau Joséphine de Beauharnais in den Fokus seines opulenten Epos rückt - vielleicht als Gegenpol zu all dem Gemetzel - mag erstaunen, und birgt den Versuch eines sehr intimen Blicks auf den Kaiser, dessen Vita schon Stoff für diverse Verfilmungen bot.