Mega-Masken-Panne: Promi versehentlich enttarnt!

Gleich bei der ersten Performance des „The Masked Singer“-Abends passierte das Malheur: Zum „Dirty Dancing“-Klassiker „She‘s Like The Wind“ gab es auf der Bühne nämlich heftige Böen aus der Windmaschine. Und die rüttelten so wild an dem Kostüm des Kiwis, dass der darunter steckende Promi unfreiwillig seine Identität preisgab.