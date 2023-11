Weltweite Demos: „Wollen keine Toten mehr zählen“

In Guatemala wurde mit Kerzen die Zahl 438 gebildet - die Anzahl an Frauen, die bisher dieses Jahr getötet wurden. In Chiles Hauptstadt Santiago de Chile hielten Demonstranten Plakate mit Porträts von Opfern in die Höhe. In Istanbul versammelten sich rund 500 Frauen und hielten Schilder mit Sätzen wie „Wir werden nicht still bleiben“ hoch. Auch in Ankara gab es Demonstrationen.