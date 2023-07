Femizide: In Österreich ungewöhnlich hohe Zahlen?

Seit Jahresbeginn vermehren sich die Fälle an Femiziden in Österreich. Dieses Jahr gibt es in Österreich schon 16 Frauenmorde. Klaudia Frieben, die Vorsitzende des österreichischen Frauenrings, betont, dass fehlender politischer Wille und das fehlende Eigengeständnis dazu führen, dass mittlerweile jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen ist. Aber wo steht Österreich im Vergleich zu anderen Ländern?